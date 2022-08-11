Оккупанты устроят судилище над защитниками Мариуполя: названа дата

Захватчики выбрали символичный для каждого украинца день

Российские оккупанты собираются провести свой суд над украинскими военными в знаковый для всей Украины день, — 24 августа, когда будет одновременно отмечаться и полгода с начала полномасштабного вторжения рф, и 31-я годовщина Независимости Украины.

Об этом в рамках брифинга "Украина — Укринформ" 11 августа заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Нашу жемчужину (камерная филармония – ред.), где происходили исключительно культурные события, превращают в место "спектакля" под названием судилище над нашими военнопленными, которых, к сожалению, очень много в тюрьмах, которые оккупанты создали вокруг Мариуполя", — подчеркнул Бойченко.

Он добавил, что на сегодня более 10 тысяч человек держат в плену, в числе которых много военных, — и шабаш суда над ними собираются устроить именно на украинский праздник День Независимости. Однако рассматриваются и другие даты, эта пока не окончательная.

По его мнению, празднование "победы над пленными" готовится, чтобы показать хоть какие-то "достижения" россии и напугать других защитников Украины.

Также мэр Мариуполя добавил, что такой "суд", — военное преступление, нарушающее договоренности с Красным Крестом и ООН касательно передачи пленных Украине.

Стоит заметить, что на днях российские пропагандисты показывали на видео камеру, где планируется держать украинских защитников во время "трибунала":

Как сообщал "Телеграф", ранее россияне поставили сцену на территории разрушенной "Азовстали" и устроили там концерт.