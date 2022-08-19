Еленовка-2: во время судилища над защитниками Мариуполя разведчики предполагают теракт

Разведчики предполагают подготовку ракетного удара по помещению, где будут содержать украинских пленных

Во время судилища над защитниками Мариуполя и "Азовстали" 24 августа возможен теракт, похожий по сценарию на трагедию в Еленовке. По зданию мариупольской филармонии, где будет проходить постановочный "суд" и украинских военнопленных будут держать в железных клетках, может быть нанесен ракетный удар. Об этом предупреждает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В ГУР МОУ отметили, что кроме монтажа клеток из толстой арматуры рядом с помещением возводят несколько новых временных сооружений. "По одному из возможных сценариев рашистов, они могут нанести по помещению точечный ракетный удар. В случае реализации такого сценария, рашисты попытаются традиционно переложить вину за совершенное преступление на Украину", — говорится в сообщении.

Кроме того, военная разведка сообщила, что для показательного процесса готовят специально обученных свидетелей и завозят представителей пропагандистских СМИ. Их задача – представить искаженную картину и выставить украинских военных преступниками, дискредитировать ВСУ.

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Как сообщал "Телеграф", 29 июля россияне взорвали здание на территории колонии в оккупированном селе Еленовка Донецкой области. В нее накануне перевели украинских военнопленных. В результате атаки погибли более 50 из них, более 70 получили ранения. Несмотря на то, что россия пыталась представить эту трагедию, как следствие украинской атаки с помощью системы HIMARS, в мире в эту версию не поверили. ООН готовит собственную расследовательскую миссию в Еленовку.