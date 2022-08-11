Вранье россии о трагедии в Еленовке: CNN провел свое расследование

Эксперты убеждены, что удар по колонии не мог быть нанесен HIMARS и объясняют почему

Мировое сообщество не забывает о кровавой трагедии, которая произошла в тюрьме в Еленовке на территории оккупированной Донбасса. Несмотря на то, что россия продолжает цинично отрицать свою причастность к этому военному преступлению, унесшему жизни более полусотни украинских пленных, журналисты CNN провели свое расследование произошедшего. По их словам, оно должно полностью разрушить российские версии по поводу трагедии в Еленовке.

Главные тезисы

По мнению экспертов по оружию, фото, которые видели фото из Еленовки, убеждены, что эта атака не могла быть совершена с РСЗО HIMARS, как об этом свидетельствуют в россии. По словам специалиста Кобба-Смита после удара из такого вооружения от постройки не осталось бы практически ничего.

"На этих видео нигде нет кратера, кровати не двигались, столбы не повреждены, но видны значительные повреждения от пожара. Если бы это была управляемая реактивная система залпового огня, вы увидели бы кратеры, разбитые потолки и стены, взорванные тела", — пояснил он.

Как удалось установить расследователям после сравнения настоящего удара ракетой HIMARS в Новой Каховке с так называемым "ударом" таким же оружием в Еленовке, разницу можно заметить даже невооруженным глазом. На обнародованных кадрах видно, что от российских складов в Новой Каховке практически ничего не осталось.

Эксперты НАТО заявляют, что HIMARS не используются для столь близкой наводки (от границы фронта до Еленовки не более 15 километров). Поэтому нет смысла использовать это мощное вооружение таким образом.

Представители разведывательной компании Janes убеждены, что на внутренних стенах и крыше почти нет никаких следов повреждений от "осколков" HIMARS.

"Есть признаки чрезвычайно высокой температуры внутри здания, но кроме части крыши никаких структурных повреждений нет", — отмечают расследователи.

В Международном Комитете Красного Креста отмечают, что отправили большое количество запросов в россию, чтобы иметь возможность посетить Еленовку и провести там расследование, однако все они остались без ответов.

"Мы не получили доступа к военнопленным, пострадавшим от нападения, и у нас нет гарантий безопасности для осуществления этого визита", — отмечается в тексте сообщения.

Кроме того, в расследовании отмечается, что на сегодняшний день есть исключительно признаки того, что могло произойти. Однако, если учесть неправдоподобную пропаганду россиян по удару по Еленовке из HIMARS, эти признаки указывают на сложную, но крайне неловкую попытку фальсификации со стороны россии.

Ранее "Телеграф" сообщал, как выглядела колония в Еленовке после кровавой трагедии — кадры с высоты птичьего полета.

Также напомним, что ООН подтвердила готовность направить группу экспертов, чтобы провести расследование случившегося в Еленовке.