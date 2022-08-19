"Мир должен и узнает всю правду": ООН отправит миссию в Еленовку

Во главе миссии будет очень опытный офицер, экс-командир миротворцев в Конго

Генеральный секретарь Организации Объединенных наций Антониу Гутерриш заявил о решении ООН направить во временно оккупированную Еленовку Донецкой области миссию, которая расследует обстоятельства ужасного теракта, который произошел в прошлом месяце и унес жизни 53 украинских военнопленных.

Об этом генсек организации заявил на брифинге во Львове после встречи с президентами Украины Владимиром Зеленским и Турции Реджепом Эрдоганом.

"Я принял решение о проведении миссии в Еленовку, о чем была донесена информация и России, и Украине. Кроме условий, был отмечен и состав той группы, которая будет привлечена к реализации расследования. У меня есть цель назначить во главе группы генерала Карлоса дос Сантоса Круса из Бразилии", – отметил глава ООН.

По его словам, Карлос дос Сантос Крус является кадровым военным, возглавлявшим ранее миротворческие миссии ООН в Конго и на Гаити.

"Мир должен и узнает всю правду о том, что произошло в ту ночь в Еленовке", – резюмировал Гутерриш.

Ранее вместе с президентом Владимиром Зеленским Гутерриш поднял вопрос кризиса на ЗАЭС, которая почти ежедневно подвергается обстрелам оккупантов, что несет колоссальную угрозу целому материку.

Как известно, в ночь на 29 июля в одном из бараков во временно оккупированной Еленовке, где содержались украинские военнопленные, произошел взрыв. В результате погибли 53 бойца, большинство из которых были "азовцами". В то же время в ООН, которая выступала гарантом неприкосновенности защитников "Азовстали" при выходе из плена, только на шестой день после теракта решили начать "миссию по установлению фактов" трагедии.

Напомним, что российские оккупанты собираются провести свой суд над украинскими военными в День Независимости Украины 24 августа, когда пройдет полгода с начала полномасштабного вторжения рф в нашу страну.