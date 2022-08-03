Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова специально для "Телеграфа" рассказала, почему важно как можно больше говорить о трагедии в Еленовке

Украина продолжает работу насчет идентификации количества и личностей пленных, погибших после российского удара по территории колонии во временно оккупированной Еленовке Донецкой области.

По словам экс-командира полка "Азов", капитана Максима Жорина, часть российских списков насчет жертв и пострадавших на территории колонии являются правдивыми. Украинским военным удалось подтвердить правдивость некоторых данных, хотя, по их мнению, списки далеко не полные.

Однозначно то, что в том аду погибли и получили травмы разной тяжести более ста человек.

Я думаю, что случай в Еленовке еще достаточно не расследован и не разошелся достаточно массово на западную аудиторию. Да и у нас тоже.

Первые интервью с пленными, которые сидели в той кошмарной колонии, начали появляться только на этой неделе. Я сама записала одно из них и выложила у себя на канале в "Хрониках войны".

То, что рассказывают очевидцы, которые там сидели (а я общалась с женщиной, которая провела там 100 дней, жительница Мариуполя, обычный волонтер, которую обменяли в начале июля) – это ужас. Потому что это не колония, а настоящий концлагерь. Мало чем отличающийся от созданных гитлеровцами во время Второй мировой. Разве что печей не было. Но россияне просто сжигают иначе…

Читайте также: Категория Украина Пленных украинцев в Еленовке убили "вагнеровцы": ГУР узнало детали Наемники могли убить пленных защитников Украины, чтобы скрыть хищения денег, которые Москва выделила на их содержание

Не возникает сомнений, что это никакой это не HIMARS был. Россияне сами взорвали барак с "азовцами". Есть разные версии – чем и с какой целью.

То ли, чтобы скрыть свои преступления типа пыток. То ли просто хотели для своей пропаганды показать, что не отдают "азовцев", не меняют, а уничтожают их.

Учитывая, что преступление еще только предстоит расследовать (чему россияне будут всячески препятствовать), пока нет полноценной реакции Запада на очередной ужас, который сотворили представители рф на украинской земле.

Задача наших органов власти – предоставить журналистам всю, имеющуюся информацию, дать возможность пообщаться с бывшими узниками российских концлагерей и ого фильтрационно-концентрационнных лагерей. То же самое, кстати, россияне делали в Чечне. Мне Анзор Масхадов, сын бывшего президента Ичкерии Аслана Масхадова, на прошлой неделе в интервью рассказал об этом.

Пытки, казни, вынесение внесудебных приговоров давно практикуется россией. Задача Украины и всего мира – положить этому конец.