"Світ повинен і дізнається всю правду": ООН відправить місію до Оленівки

На чолі місії буде дуже досвідчений офіцер, екс-командир миротворців у Конго

Генеральний секретар Організації Об’єднаних націй Антоніу Гутерріш заявив про рішення ООН направити до тимчасово окупованої Оленівки Донецької області місію, яка розслідує обставини жахливого теракту, що стався минулого місяця і забрав життя 53 українських військовополонених.

Про це генсек організації заявив на брифінгу у Львові після зустрічі із президентами України Володимиром Зеленським та Туреччини Реджепом Ердоганом.

"Я прийняв рішення про проведення місії до Оленівки, про що було донесено інформацію і Росії, і Україні. Крім умов, було відзначено і склад тієї групи, яка буде залучена до реалізації розслідування. У мене є мета призначити на чолі групи генерала Карлоса дос Сантоса Круса із Бразилії", – зазначив голова ООН.

За його словами, Карлос дос Сантос Крус є кадровим військовим, який очолював раніше миротворчі місії ООН у Конго та на Гаїті.

"Світ повинен і дізнається всю правду про те, що сталося тієї ночі в Оленівці ", – резюмував Гутерріш.

Раніше разом із президентом Володимиром Зеленським Гутерріш порушив питання кризи на ЗАЕС, яка майже щодня зазнає обстрілів окупантів, що несе колосальну загрозу цілому материку.

Як відомо, у ніч проти 29 липня в одному з бараків у тимчасово окупованій Оленівці, де утримувалися українські військовополонені, стався вибух. В результаті загинули 53 бійці, більшість з яких були "азовцями". Водночас в ООН, яка виступала гарантом недоторканності захисників "Азовсталі" під час виходу з полону, лише на шостий день після теракту вирішили розпочати "місію встановлення фактів" трагедії.

Нагадаємо, що російські окупанти збираються провести свій суд над українськими військовими на День Незалежності України 24 серпня, коли мине півроку з початку повномасштабного вторгнення Росії до нашої країни.