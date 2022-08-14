Митрополит РПЦ порадовался издевательствам над пленными украинцами: в сети возмущены

Митрополита РПЦ порадовали издевательства над пленными украинцами

Митрополит российской церкви Леонид (Горбачев) обнародовал в своем телеграм-канале видео издевательств российских оккупантов над пленными украинцами.

На видео видно, что солдат российской армии заставляет двух мужчин петь песни группы "Любэ" на фоне флага рф. При этом священник явно посчитал видео забавным, так как оставил к нему саркастическую подпись.

"Всегда говорил, что хороший регент — на вес золота. Думаю, теперь можно и в церковный хор", — написал он.

На это обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский, который раскритиковал российского священника.

"РПЦ конечно не имеет ничего общего с христианством. Это тупая и злобная секта, которая поддерживает пытки и массовые убийства своих же православных прихожан", — написал он.

Также он отметил, что УПЦ (МП) должна разорвать отношения с российским патриархом Кириллом и перестать ему подчиняться или же прекратить свое существование.

Как сообщалось ранее, оккупанты могли вывезти руководство полка "Азов", в том числе и его руководителя Дениса Прокопенко, в россию. Хоть такая информация была распространена в росСМИ, но жена украинского военного не смогла подтвердить эту информацию.