Оленівка-2: під час судилища над захисниками Маріуполя розвідники припускають теракт

Розвідники припускають підготовку ракетного удару по приміщенню, де утримуватимуть українських полонених

Під час судилища над захисниками Маріуполя і "Азовсталі" 24 серпня можливий теракт, схожий за сценарієм на трагедію в Оленівці. По будівлі маріупольської філармонії, де буде відбуватись постановочний "суд" і українських військовополонених триматимуть у залізних клітках, може бути завдано ракетного удару. Про це попереджає Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У ГУР МОУ зазначили, що, окрім монтажу кліток з товстої арматури, поруч із приміщенням зводять кілька нових тимчасових споруд. "За одним із можливих сценаріїв рашистів, вони можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару. В разі реалізації такого сценарію, рашисти спробують традиційно перекласти провину за скоєний злочин на Україну", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, військова розвідка повідомила, що для показового процесу готують спеціально навчених "свідків" та завозять представників пропагандистських "ЗМІ". Їхня задача – подати викривлену картину і виставити українських військових злочинцями, дискредитувати ЗСУ.

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Як повідомляв "Телеграф", 29 липня росіяни підірвали будівлю на території колонії в окупованому селі Оленівка на Донеччині. До неї напередодні перевели українських військовополонених. Внаслідок атаки загинуло понад 50 із них, понад 70 зазнали поранень. Попри те, що росія намагалась представити цю трагедію, як наслідок української атаки за допомогою системи HIMARS, у світі в цю версію не повірили. ООН наразі готує власну розслідувальницьку місію до Оленівки.