Брехня росії про трагедію в Оленівці: CNN провів своє розслідування

Експерти переконані, що удар по колонії не міг бути нанесений HIMARS та пояснюють чому

Світова спільнота не забуває про криваву трагедію, котра сталася у в'язниці в Оленівці, що на території окупованої Донеччини. Попри те, що росія продовжує цинічно заперечувати свою причетність до цього воєнного злочину, який забрав життя понад півсотні українських полонених, журналісти CNN провели своє розслідування того, що сталося. За їх словами, воно має повністю зруйнувати російські версії щодо трагедії в Оленівці.

Найголовніші тези

На думку експертів зі зброї, фото, які бачили фото з Оленівки переконані, що ця атака не могла бути вчинена з РСЗВ HIMARS, як про це свідчать у росії. За словами фахівця Кобба-Сміта після удару з такого озброєння споруда не залишилася би практично неушкодженою.

"На цих відео ніде немає кратера, ліжка не рухалися, стовпи не пошкоджені, але видно значні пошкодження від пожежі. Якби це була керована реактивна система залпового вогню, ви побачили б кратери, розбиті стелі та стіни, підірвані тіла", — пояснив він.

Як вдалося встановити розслідувачам після порівняння справжнього удару ракетою HIMARS в Новій Каховці з так званим "ударом" такою ж зброєю в Оленівці, різницю можна помітити навіть неозброєним оком. На оприлюднених кадрах видно, що від російських складів у Новій-Каховці практично нічого не лишилося.

Експерти НАТО заявляють, що HIMARS не використовуються для такого близького наведення (від межі фронту до Оленівки не більше 15 кілометрів). Тож немає жодного сенсу використовувати це потужне озброєння таким чином.

Представники розвідувальної компанії Janes переконані, що на внутрішніх стінах і даху майже немає жодних слідів ушкоджень від "осколків" HIMARS.

"Є ознаки надзвичайно високої температури всередині будівлі, але, окрім частини даху, жодних структурних пошкоджень немає", — зазначають розслідувачі.

У Міжнародному Комітеті Червоного Хреста наголошують, що відправили велику кількість запитів до росії, аби мати змогу відвідати Оленівку та провести там розслідування, проте всі вони залишилися без відповідей.

"Ми не отримали доступу до військовополонених, які постраждали від нападу, і ми не маємо гарантій безпеки для здійснення цього візиту", — зазначається в тексті повідомлення.

Крім того, у розслідуванні наголошується, що на сьогоднішній день є виключно ознаки того, що могло статися. Проте, якщо врахувати неправдоподібну пропаганду росіян щодо удару по Оленівці з HIMARS, ці ознаки вказують на складну, але вкрай незграбну спробу фальсифікації з боку росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як виглядала колонія в Оленівці після кривавої трагедії — кадри з висоти пташиного польоту.

Також нагадаємо, що ООН підтвердила готовність направити групу експертів, щоб провести розслідування того, що сталося в Оленівці.