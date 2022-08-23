У Донецьку снаряд прилетів в "адміністрацію" пушиліна: всі подробиці

За версією проросійських ЗМІ, в результаті обстрілу постраждала велика кількість людей, є загиблі. Місцеві жителі від ударів ховаються у підземках

У центрі окупованого росіянами Донецька, де нещодавно потужно горів пивний завод, пролунав гучний вибух. Згідно з даними пропагандистів, Збройні українські сили нібито завдали удару по так званій "адміністрації" ватажка бойовиків на Донбасі дениса пушиліна.

Крім того, у Донецьких телеграм-каналах шириться інформація, що в результаті вибуху постраждала велика кількість людей. У місті прильоту, який вщент зруйнував три верхніх поверхи, виникла масштабна пожежа.

На місці працюють представники усіх екстрених служб.

Наслідки удару по "адміністрації" пушиліна

За попередніми даними російських пропагандистів, у момент прильоту снаряда по адміністративній будівлі бойовика пушиліна усередині приміщення не було.

Варто додати, що, крім прильоту в "адміністрацію" ватажка бойовиків на Донбасі, зафіксовано приліт біля будівлі "МВС", яка розташована на площі Дзержинського, а також по одному з тутешніх готелів.

Також проросійські інформаційні портали, посилаючись на дані від так званої місцевої "влади", пишуть, що лише за одну годину, по місту випущено близько 12 снарядів калібром 155 мм. Загинули як мінімум дві людини: 51-річний чоловік та 18-річний хлопець.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в окупованому Донецьку усю ніч масштабно палала нафтобаза.

Також нагадаємо, що автомобільний Антонівський міст у Херсоні знову зазнав удару з боку Збройних сил України.