Знайшли у петлі: у Запорізькій області ще один колаборант зробив "жест доброї волі"

Тіло колаборанта знайшли у Мелітополі

В окупованій Михайлівці (Запорізька область) де напередодні партизани ліквідували т.зв. "мера" Івана Сушка не стало ще одного важливого колаборанта.

Як повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на свої джерела, йдеться про голову окупаційної "поліції" Андрія Рижкова. Повідомляється, що його знайшли повішеним, проте поки що невідомо, чи зробив він це сам, чи йому "допомогли".

Відомо, що Рижков зник 24 серпня, коли було висаджено в повітря машину Сушко, тоді місцеві жителі припустили, що партизани забрали його з собою. Втім, за попередньою інформацією, тіло "начальника поліції" було знайдено в Мелітополі, що близько 50 км від Михайлівки.

Після захоплення смт росіянами Рижков добровільно погодився працювати на окупантів та став "головою" т.зв. "Михайлівського відділення внутрішніх справ".

Наприкінці травня Офіс генпрокурора заочно повідомив його про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

До початку вторгнення він обіймав посаду у Державній виконавчій службі, а також очолював місцеву ГО "Прикордонники Михайлівщини".

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Як повідомлялося раніше, 26 серпня в окупованому Бердянську підірвали автомобіль так званого "заступника керівника ДАІ" Олександра Колесникова. Колаборант отримав численні осколкові поранення та помер у лікарні.