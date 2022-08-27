Нашли в петле: в Запорожской области еще один коллаборант сделал "жест доброй воли"

Тело коллаборанта нашли в Мелитополе

В оккупированной Михайловке (Запорожская область), где накануне партизаны ликвидировали т.н. "мэра" Ивана Сушко, не стало еще одного важного коллаборанта.

Как сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на свои источники, речь идет о главе оккупационной "полиции" Андрее Рыжкове. Сообщается, что его нашли повешенным, однако пока неизвестно, сделал ли он это сам или ему "помогли".

Известно, что Рыжков исчез 24 августа, когда было взорвана машина Сушко, тогда местные жители предположили, что партизаны забрали его с собой. Впрочем, по предварительной информации, тело "начальника полиции" было найдено в Мелитополе, в около 50 км от Михайловки.

После захвата пгт россиянами Рыжков добровольно согласился работать на оккупантов и стал "главой" т.н. "Михайловского отделения внутренних дел".

В конце мая Офис генпрокурора заочно уведомил его о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

До начала вторжения он занимал должность в Государственной исполнительной службе, а также возглавлял местную ОО "Пограничники Михайловщины".

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Как сообщалось ранее, 26 августа в оккупированном Бердянске взорвали автомобиль так называемого "заместителя руководителя ГАИ" Александра Колесникова. Коллаборант получил многочисленные осколочные ранения и скончался в больнице.