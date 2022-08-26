Ще одного колаборанта знищено: у Бердянську підірвали "заступника голови ДАІ"

Зрадник України несподівано для всіх "демілітаризувався"

У п'ятницю, 26 серпня, в окупованому Бердянську підірвали автомобіль так званого "заступника керівника ДАІ" Олександра Колеснікова. Колаборант отримав численні осколкові поранення й помер у лікарні.

Інформацію про його смерть вже підтвердили росЗМІ — ТАРС з посиланням на заяву ставлеників кремля у Бердянську.

За попередньою інформацією, вибух прогримів поблизу оздоровчого центру "Криворізький гірник". Судячи з кадрів з місця подій, в автомобілі колаборанта вибуховою хвилею винесло вікна. До лікарні Колесніков потрапив з осколковими пораненнями, але вони виявилися несумісними з життям.

Одразу після того, що сталося, окупанти Бердянська звинуватили у всьому Збройні сили України.

Автомобіль Колеснікова після вибуху

Колаборант Олександр Колесніков загинув від осколкових поранень

Примітно, що рух опору на тимчасово окупованих росіянами територіях активізувався настільки, що колаборантам немає спокою ніде. Так, у Херсоні підірвали чергового зрадника Ігоря Телегіна, якого знають як давнього пособника ще одного колаборанта Володимира Сальдо. Останній, до речі, третій тиждень лікується у токсикореанімації від "перевтоми на роботі" в одній з клінік Москви.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Маріуполі спробували підірвати поставленого росіянами "мера" Костянтина Іващенка, у Донецьку завдали прямого удару по "адміністрації" Дениса Пушиліна.