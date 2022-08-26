Ще одного колаборанта знищено: у Бердянську підірвали "заступника голови ДАІ"
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Зрадник України несподівано для всіх "демілітаризувався"
У п'ятницю, 26 серпня, в окупованому Бердянську підірвали автомобіль так званого "заступника керівника ДАІ" Олександра Колеснікова. Колаборант отримав численні осколкові поранення й помер у лікарні.
Інформацію про його смерть вже підтвердили росЗМІ — ТАРС з посиланням на заяву ставлеників кремля у Бердянську.
За попередньою інформацією, вибух прогримів поблизу оздоровчого центру "Криворізький гірник". Судячи з кадрів з місця подій, в автомобілі колаборанта вибуховою хвилею винесло вікна. До лікарні Колесніков потрапив з осколковими пораненнями, але вони виявилися несумісними з життям.
Одразу після того, що сталося, окупанти Бердянська звинуватили у всьому Збройні сили України.
Примітно, що рух опору на тимчасово окупованих росіянами територіях активізувався настільки, що колаборантам немає спокою ніде. Так, у Херсоні підірвали чергового зрадника Ігоря Телегіна, якого знають як давнього пособника ще одного колаборанта Володимира Сальдо. Останній, до речі, третій тиждень лікується у токсикореанімації від "перевтоми на роботі" в одній з клінік Москви.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Маріуполі спробували підірвати поставленого росіянами "мера" Костянтина Іващенка, у Донецьку завдали прямого удару по "адміністрації" Дениса Пушиліна.