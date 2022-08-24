З порожніми пляжами та проти російської паспортизації: як живе в окупації курортний Бердянськ (фото та відео)

Росіяни перетворили популярне курортне містечко на запустіле містечко біля моря

Як і багато інших курортів Азовського моря, Бердянськ щосили бореться за виживання в російській окупації. Невелике містечко Запорізької області, яке до початку повномасштабної війни було одні з найпопулярніших місць для відпочинку в українців і не тільки, нині спорожніло та живе надією на швидке визволення українською армією. Тим часом погляд місцевих, котрі залишилися тут, чіпляється за майже безлюдні пляжі, порослий травою берег, а також цікаві послання від партизанів на стовпах міських вулиць.

Про те, що наприкінці серпня живе Бердянськ, розповість "Телеграф". Свій матеріал ми ґрунтуємо на даних Instargram-пабліку berdyansk_online, а також YouTube-каналу місцевого жителя Володимира Приварнікова, який часто рибачить та показує стан місцевого узбережжя.

Варто зазначити, що пляжі Бердянська протягом усього літа були небагатолюдними. Самі жителі, які звикли до засилля туристів, зазначають, що це найбільш "пустельне" літо в плані відпочиваючих. Воно й зрозуміло, нікому не захочеться їхати до окупованого міста, яке тимчасово перебуває під контролем російських військових.

Це найбезлюдніше літо у Бердянську

На березі Азовського моря зараз переважно можна помітити жителів самого Бердянська або якихось найближчих населених пунктів. Хтось ризикує скупатися, хтось просто засмагає на сонечку. Але людей справді небагато – добре, якщо набирається до кількох десятків.

На Бердянській косі, куди рибалки ходять за уловом, зовсім безлюдно вранці. Сам же берег щедро поріс травою, що лише доводить мінімальну кількість людей, які ризикнули цього року прийти на це місце.

Світанок на Бердянській косі

Зате по Бердянську можна помітити листівки, які є роботою місцевих партизанів. Вони нагадують, що Бердянськ — це українське місто і відмовляють місцевих брати російський паспорт. Таким чином, українці намагаються зірвати проведення псевдореферендуму про приєднання окупованих територій Запорізької області до росії.

Партизани працюють!

Нагадаємо, що нещодавно ми розповідали про цінову політику, яка встановилася за пів року війни у Бердянську. До речі, це один із небагатьох тимчасово окупованих населених пунктів, де так і не вдалося встановити верховенство російського рубля. Лише у небагатьох закладах ціни дублюються, але основний розрахунок відбувається у гривні.

Також "Телеграф" писав про те, хто із представників "Слуги народу" отримав посаду голови військової адміністрації Бердянська.