Життя в окупації. Бердянськ: в мережі показали красномовне відео про долю курорта

Охочих відпочити в окупованому росіянами місті знаходяться одиниці

Курортний Бердянськ на узбережжі Азовського моря, який росіяни захопили на початку вторгнення в Україну, до окупації приймав десятки тисяч відвідувачів за сезон, однак цього року черговий сезон відпочинку навіть не відкривався, адже людей немає зовсім.

Майже порожні пляжі міста у Запорізькій області показали на відео в Youtube-каналі Azov Sea Berdyansk.

На кадрах, як пишуть місцеві жителі, центральний пляж Бердянська, на якому кожного літа збираються натовпи охочих полежати на сонці та поплавати в Азовському морі. Однак у 2022 році цьому пляжу не судилося прийняти відпочивальників — туди приходять близько десятка місцевих жителів. Переважно це жінки поважного віку, або мами з дітьми. Молоді, яка була основним джерелом заробітку місцевих торговців, на пляжі не видно зовсім.

У коментарях до відео мешканці Бердянська пишуть, що зараз тільки на цей пляж ходять хоч якісь люди, а інші тим часом просто пустують. Судячи з невдоволення місцевих жителів, "руський мир" не приніс їм нічого, крім розчарування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на тлі відсутності відпочивальників та заробітків у Бердянську ціни на імпортні товари в магазинах сильно зросли, а з пляжу можна спостерігати, як російські військові кораблі заходять до бердянського порту.

Також ми писали, як живе в окупації курортний Генічеськ Херсонської області, який раніше був надзвичайно відвідуваним курортом.