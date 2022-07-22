"Пластмасові" продукти та порожні готелі: як живе в окупації курортний Скадовськ

Курортний сезон у Скадовську цього року зірвано

Скадовськ, який до початку окупації входив до списку найпопулярніших курортів Херсонської області та України, зараз поступово перетворюється на військову базу, а тому відпочивати там ризикують лише найвідчайдушніші сміливці.

Як пише видання "Наш Місто", посилаючись на інформацію медіапроекту SkadovskOrg, у сонячні дні на пляжах Скадовська можна побачити рідкісних відпочивальників, яких можна підрахувати на пальцях однієї руки.

Здебільшого йдеться про вихідців з інших окупованих міст Херсонської області.

У місті продовжує роботу частина мініготелів, які здають житло за принципом "хто скільки дасть", проте постояльців практично немає. Відсутність відвідувачів також призвела до того, що сувенірні крамниці, клуби та кафе зупинили роботу.

У місті працюють продуктові ринки, а ціни на продукти харчування місцевого виробництва дуже низькі. У продуктових магазинах справи гірші — туди завозять товари з росії, зазвичай вони дуже низької якості, а коштують дуже багато.

Наприклад, два літри "Кока-коли" обійдуться в 75 гривень, проте місцеві відзначають, що пити її неможливо. Соєва ковбаса "Папа может" та сир із пальмового парафіну коштують 300 грн.

З росії також везуть морозиво, яке може здивувати назвами на кшталт "Хохол", "Чукча" чи "Єврей".

Українського мобільного зв’язку в місті немає із середини червня, проте якщо дуже треба, то можна взяти в окупантів "сімку" незрозумілого походження в обмін на паспортні дані. Утім, зателефонувати з них на підконтрольні Україні території не можна, як і ухвалити виклик звідти.

Нагадаємо, через нашестя росіян багато курортів Півдня України переживають не найкращі дні. Так, наприклад, у Бердянську цього року практично немає туристів, зате дуже багато окупантів.