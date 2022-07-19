Вибухи, порожні пляжі та житло по 100 грн: як живе Скадовськ в окупації

Окупанти намагаються перекроїти курортне містечко під себе

Скадовськ відомий як оздоровчий курорт України та "перлина Херсонщини", — щороку туди приїжджала безліч людей з усієї країни та з-за кордону, щоб відпочити та поправити здоров’я. Але російська окупація все змінила.

Наразі до міста ніхто не їде, позбавивши місцевих підприємців прибутку, пляжі порожні, та місцеві жителі регулярно слухають звуки вибухів.

Як видно по фото "Радіо Свобода", пляжі та зони відпочинку у Скадовську зовсім порожні:

Пляжі у Скадовську порожні

Заклади закриті

Бази відпочинку не працюють

Для порівняння, — ось фото, якими раніше були пляжі Скадовська, повними людей, дітей, розваг та продавців кукурудзи та пахлави:

Пляж Скадовська до окупації

Житло у колись популярному серед туристів Скадовську зараз можна зняти від 100 гривень за добу, як видно з оголошень на OLX.

Хоча Скадовськ знаходиться глибоко в окупації, там все одно регулярно чутно звуки бойових дій, — лише 18 липня місцеві канали повідомляли про вибухи та роботу засобів ППО.

Скадовськ на карті окупованих територій України

Варто зауважити, що Скадовськ майже на 18 тисяч осіб населення окупували ще на самому початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Мер Олександр Яковлєв повідомляє, що зараз окупанти намагаються повністю перекроїти під себе місто та поміняти норми освіти, втім, як і в інших окупованих населених пунктах України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як живе в окупації Кирилівка на Азовському морі в Запорізькій області.