"Пластмассовые" продукты и пустующие отели: как живет в оккупации курортный Скадовск

Курортный сезон в Скадовске в этом году сорван

Скадовск, который до начала оккупации входил в список наиболее популярных курортов Херсонской области и Украины, сейчас постепенно превращается в военную базу, а потому отдыхать там рискуют только самые отчаянные смельчаки.

Как пишет издание "Наше Мисто", ссылаясь на информацию медиа-проекта SkadovskOrg, в солнечные дни на пляжах Скадовска можно увидеть редких отдыхающих, которых можно подсчитать на пальцах одной руки.

В основном речь идет о выходцах с других оккупированных городов Херсонской области.

В городе продолжает работу часть мини-отелей, которые сдают жилье по принципу "кто сколько даст", однако постояльцев практически нет. Отсутствие посетителей также привело к тому, что сувенирные лавки, клубы и кафе остановили работу.

В городе работают продуктовые рынки и цены на продукты питания местного производства зачастую очень низкие. В продуктовых магазинах дела обстоят хуже — туда завозят товары из россии, обычно они очень низкого качества, а стоят очень много.

К примеру два литра "Кока-колы" обойдутся в 75 гривен, однако местные отмечают, что пить ее невозможно. Соевая колбаса "Папа может" и сыр из пальмового парафина стоят 300 грн.

Из россии также везут мороженное, которое может удивить названиями вроде "Хохол", "Чукча" или "Еврей".

Украинской мобильной связи в городе нет с середины июня, однако если очень надо, то можно взять у оккупантов "симку" непонятного происхождения в обмен на паспортные данные. Впрочем, позвонить из них на подконтрольные Украине территории нельзя, как и принять вызов оттуда.

Напомним, из-за нашествия россиян многие курорты Юга Украины переживают не лучшие дни. Так, к примеру, в Бердянске в этом году практически нет туристов, но зато очень много оккупантов.