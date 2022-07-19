Взрывы, пустые пляжи и жилье по 100 грн: как живет Скадовск в оккупации

Оккупанты пытаются перекроить курортный городок под себя

Скадовск известен как оздоровительный курорт Украины и "жемчужина Херсонщины", — каждый год туда приезжало множество людей со всей страны и из-за границы, чтобы отдохнуть и поправить здоровье. Но российская оккупация все изменила.

Сейчас в город никто не едет, лишив местных предпринимателей прибыли, пляжи пустые, и местные жители регулярно слушают звуки взрывов.

Как видно по фото "Радіо Свобода", пляжи и зоны отдыха в Скадовске совсем пустые:

Пляжи в Скадовске пустые

Заведения закрыты

Базы отдыха не работают

Для сравнения, — вот фото, какими раньше были пляжи Скадовска, полными людей, детей, развлечений и продавцов кукурузы и пахлавы:

Пляж Скадовска до оккупации

Жилье в некогда популярном среди туристов Скадовске сейчас можно снять от 100 гривен за сутки, как видно по объявлениям на OLX.

Хотя Скадовск находится глубоко в оккупации, там все равно регулярно слышно звуки боевых действий, — только 18 июля местные каналы сообщали о взрывах и работе средств ПВО.

Скадовск на карте оккупированных территорий Украины

Стоит заметить, что Скадовск на почти 18 тысяч человек населения оккупировали еще в самом начале полномасштабного вторжения россии в Украину. Мэр Александр Яковлев сообщает, что сейчас оккупанты пытаются полностью перекроить под себя город и поменять нормы образования, — впрочем, как и в других оккупированных населенных пунктах Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как живет в оккупации Кирилловка на Азовском море в Запорожской области.