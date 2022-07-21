Жизнь в оккупации. Бердянск: пустые курорты, российские военные и призрачный шанс уехать (фото, видео)

Приморский город наполнен не туристами, а русскими военными

Территория Запорожской области оккупирована примерно на 60%, среди крупных оказавшихся в оккупации городов — курортный Бердянск. В этом году сезона отдыхающих почти нет – на пляжах исключительно местные и нечастые гости из других городов.

Жители Бердянска рассказывают, что в городе активизировались российские военные — ездят военные "КамАЗы", кружат вертолеты, ходят вооруженные оккупанты. Враги укрепляют позиции и перемещают ПВО.

Между тем, в городе ситуация усложняется — счета за коммунальные услуги местный водоканал выставляет в рублях, а интернет будет стоить все дороже с 1 августа. При этом привычного заработка у людей нет – туристы не приехали в оккупированный город.

Дамба в Бердянске до и во время оккупации

В Бердянске, как и по всей оккупированной территории, продолжают ждать освобождения и верят в ВСУ.

Надписи в Бердянске

Многие пытаются выбраться из оккупации через Васильевку. Ситуация – критическая. У проезда на подконтрольную часть Украины собралось около 800 машин и автобусов, люди живут в машинах несколько дней, а оккупанты пропускают всего по несколько автомобилей. Такая ситуация уже несколько суток.

Ситуация в Васильевке

Не лучше ситуация и в оккупированной Кирилловке – курортный поселок практически вымер из-за отсутствия сезона – туристы давали основной заработок.

От оккупации страдают и курорты Черного моря. "Телеграф" рассказывал, что в Железном Порту дельфины начали приплывать к берегу — для них война тоже стала испытанием.