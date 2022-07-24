Генгірка та Щасливцеве живуть в окупації без туристів, але з ковбасою з Криму (фото, відео)

Окупанти "звільнили" море від відпочивальників

Втративши половину мешканців приморське село Щасливцеве на Арабатській стрілці на Херсонщині проживає сезон 2022 — замість тисяч туристів — медузи, закриті заклади та запустіння.

Місцеві жителі розповідають, що багато хто виїхав, в основному сім’ями. Доходи у людей впали, комусь вдавалося отримати виплати на карту, а хтось продовжив роботу на звичному місці і лише через п’ять місяців окупації росіяни почали виплачувати якусь винагороду.

Ціни у Щасливцевому в 2022 році

Продовжують ходити в обігу як гривні, так і рублі. За тисячу рублів дають 600-630 гривень. Якщо гроші приходять на карту, перевести в готівку досить непросто — за переказ грошей з електронного формату беруть від 3 до 10% від суми. На ринках дешеві лише місцеві продукти — купити огірки чи картоплю можна навіть за 5-7 грн поки ще сезон, а от із м’ясною, ковбасною та сирною продукцією важче. Якісні сир чи ковбаса коштують від 300-400 грн. Є як привізні товари із Криму, так і з окупованого Бердянська.

Легендарна стометрівка у Щасливцевому завжди була заповнена пляжниками, магазинами, кафе та розвагами. Зараз вона у бур’янах, запустінні, а в пік сезону на пляжі до десяти осіб.

Магазини перед пляжем у Щасливцевому до окупації

З Криму також женуть паливо та інші товари – більше варіантів немає. Щоб проїхати на півострів, потрібно, як і раніше, пройти прикордонний контроль, тільки тепер для чоловіків діє процедура фільтрації.

Море в Щасливцевому

У Генгірці окупанти віджали кілька пансіонатів та дитячий табір — крім державних місць відпочинку постраждали також приватні заклади. Людей на пляжах так і не побільшало.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що до окупованого Скадовська завозять продукти з росії — якість у них невисока. У Залізному Порту на узбережжі Чорного моря до людей почали підпливати дельфіни.