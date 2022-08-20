Дешеві "люкси" та медузи у морі: як змінився літній відпочинок у Кирилівці (фото, відео)

Місцевим жителям непросто без туристичного сезону

В окупованій Кирилівці росіяни намагалися зробити нову військову базу, відтягнувши туди техніку з Мелітополя — їм це не вдалося і в селі пролунала "бавовна". Курортне село на Азовському узбережжі стало місцем, куди подалі від лінії фронту намагаються приїхати не лише окупанти.

Українці з окупованих міст або зони артилерійських обстрілів, що живуть поблизу, виїжджали до Кирилівки, щоб відпочити. Їх залучили неймовірно низькі ціни. Через окупацію багато власників будиночків на пляжі чи баз відпочинку ставлять небувало низькі цінники — на другій лінії від моря можна знайти люкс-номери від 100 грн за особу, а в середньому ціна за однокімнатний номер з усіма вигодами та ремонтом на базі з басейном. близько 250 грн.

Такі ціни були немислимі ще рік тому — у серпні на морі починається оксамитовий сезон, коли багато українців приїжджали насолодитися останніми літніми днями та вдосталь наїсться південними фруктами. Але 2022 року через російську окупацію сезону немає. Туристів, попри низькі ціни, майже немає – пляжі окупували чайки та собаки.

Місцеві жителі кажуть, що такої порожньої Кирилівки ніколи не бачили, і сподіваються, що більше не побачать ніколи. Не працюють не лише бази відпочинку — багато ринків та магазинів закрилися через відсутність туристів.

У морі все більше медуз, що традиційно для третьої декади серпня.

Раніше "Телеграф" розповідав, як живуть в окупації курорти Херсонської області — на Арабатській стрілці валяться мости, а в Залізному Порту та Лазурному — намагаються виїхати на підконтрольну частину України за великі гроші.