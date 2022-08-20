Дешевые "люксы" и медузы в море: как изменился летний отдых в Кирилловке (фото, видео)

Местным жителям непросто без туристического сезона

В оккупированной Кирилловке россияне пытались сделать новую военную базу, оттащив туда технику из Мелитополя — им это не удалось и в селе раздался "хлопок". Курортное село на Азовском побережье стало местом, куда подальше от линии фронта пытаются приехать не только оккупанты.

Украинцы из оккупированных городов или живущие вблизи зоны артиллерийских обстрелов выезжали в Кирилловку, чтобы отдохнуть. Их привлекли невероятно низкие цены. Из-за оккупации многие владельцы домиков на пляже или баз отдыха ставят небывало низкие ценники — на второй линии от моря можно найти люкс-номера от 100 грн за человека, а в среднем цена за однокомнатный номер со всеми удобствами и ремонтом на базе с бассейном — около 250 грн.

Такие цены были немыслимы еще год назад — в августе на море начинается бархатный сезон, когда многие украинцы приезжали насладиться последними летними днями и вдоволь наестся южными фруктами. Но в 2022 году из-за российской оккупации сезона нет. Туристов, несмотря на низкие цены, почти нет — пляжи оккупировали чайки и собаки.

Местные жители говорят, что такой пустой Кирилловку никогда не видели, и надеются, что больше не увидят никогда. Не работают не только базы отдыха — многие рынки и магазины закрылись из-за отсутствия туристов.

В море тем временем все больше медуз, что традиционно для третьей декады августа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как живут в оккупации курорты Херсонской области — на Арабатской стрелке обрушиваются мосты, а в Железном Порту и Лазурном — пытаются выехать на подконтрольную часть Украины за большие деньги.