Цены в гривнах и пустые пляжи: как выживает Бердянск в оккупации (фото, видео)

Жители должны выложить немалую сумму, чтобы скупиться на рынке

В оккупированном Бердянске несмотря на то, что сезона 2022 года не было, многие предприятия продолжают работать. Город выживает в условиях оккупации. Приезжие отмечают, что многие развлекательные заведения и кафе не открылись, а люди на улицах "злее".

Такой вывод сделала пара приехавшая из оккупированного Мариуполя. Кроме низкой стоимости продуктов питания, они отметили нежелание Бердянска русифицироваться. Цены на рынках и в магазинах указываются в основном в гривне, но иногда дублируются в рублях. Бердянск не желает переходить на рубль. "Чего-то ждут", — отмечают авторы видео.

Цены в Бердянске

Ценники на фрукты и овощи отличаются — те, которые выращивают в окрестностях или на других оккупированных территориях значительно дешевле. За килограмм арбуза просят 15-20 грн, а за привозные апельсины — уже 100 грн. Например, персики — около 50 грн за килограмм, а кукуруза от 8 до 12 грн штука. Но те товары, которые доставляются из других стран — значительно дороже. За килограмм лимонов просят 100 грн.

Цены на овощи в Бердянске

Стоимость самой мелкой креветки — 150 грн за кило, а цена на куриное филе стартует от 160 грн/кг. Самую известную рыбу в Бердянске — бычка, можно купить по 85 грн за кг. Поесть шаурмы в уличной кафешке можно за 120 грн, а в рублях — 200 грн. Курс пересчитывает каждый по своему желанию.

Ситуация с туризмом

Несмотря на попытки оккупантов устраивать праздники для местного населения и зазывать туристов, им это не удается. "На пляжах только чайки, которые ждут людей", — отмечают местные жители.

Там где обычно были толпы, в 2022 — редкие прохожие. Например — в парке развлечений, который традиционно привлекал туристов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бердянцев пытаются принудительно паспортизировать российскими документами, а оккупантов пугают взрывы в оккупированном городе. В оккупированной Кирилловке ситуация похожая — туристов нет, а цены указываются в двух валютах.