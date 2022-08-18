Ціни у гривнях та порожні пляжі: як виживає Бердянськ в окупації (фото, відео)

Мешканці мають викласти чималу суму аби скупитися на ринку

В окупованому Бердянську, незважаючи на те, що сезону 2022 року не було, багато підприємств продовжують працювати. Місто виживає за умов окупації. Приїжджі зазначають, що багато розважальних закладів та кафе не відкрилися, а люди на вулицях "зліші".

Такий висновок зробила пара, що приїхала з окупованого Маріуполя. Крім низької вартості харчів, вони наголосили на небажанні Бердянська русифікуватися. Ціни на ринках та в магазинах вказуються здебільшого у гривні, але іноді дублюються у рублях. Бердянськ не хоче переходити на рубль. "Чогось чекають", — зазначають автори відео.

Ціни у Бердянську

Цінники на фрукти та овочі відрізняються — ті, які вирощують на околицях або на інших окупованих територіях значно дешевше. За кілограм кавуна просять 15-20 грн, а за привізні апельсини – вже 100 грн. Наприклад, персики — близько 50 грн за кілограм, а кукурудза від 8 до 12 грн штука. Але ті товари, які доставляються з інших країн, — значно дорожчі. За кілограм лимонів просять 100 грн.

Ціни на овочі в Бердянську

Вартість найдрібнішої креветки – 150 грн за кіло, а ціна на куряче філе стартує від 160 грн/кг. Найвідомішу рибу в Бердянську – бичка, можна купити по 85 грн за кг. Поїсти шаурми у вуличній кав’ярні можна за 120 грн, а в рублях — 200 грн. Курс перераховує кожен за власним бажанням.

Ситуація з туризмом

Попри спроби окупантів влаштовувати свята для місцевого населення та зазивати туристів, їм це не вдається. "На пляжах тільки чайки, які чекають на людей", — зазначають місцеві жителі.

Там, де зазвичай були натовпи, 2022 року — рідкісні перехожі. Наприклад, у парку розваг, який традиційно приваблював туристів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що бердянці намагаються примусово паспортизувати російськими документами, а окупантів лякають вибухи в окупованому місті. В окупованій Кирилівці ситуація схожа – туристів немає, а ціни вказуються у двох валютах.