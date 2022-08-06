Життя в окупації. Бердянськ: люди проігнорували "ярмарок пива" від росіян (фото)

Містяни захід проігнорували

Окупанти вирішили задобрити мешканців Бердянська (Запорізька область) та влаштували ярмарок пива, проте захід явно пішов не за планом, бо на нього ніхто не прийшов.

Відповідними фото поділився телеграм-канал "СтратКом ЗСУ". Попри гучну назву, на кадрах видно, що самотній фургон зі столиком і був тим, що було названо "ярмарком".

Захід стартував о 12:00 на Приморській площі, проте відвідати його вирішили хіба випадкові перехожі, які опинилися неподалік.

"Окупований Бердянськ, орки влаштували фестиваль пива. На площі ажіотаж", — прокоментували ситуацію у СтратКомі.

Як повідомлялося раніше, у Бердянську після початку окупації сильно впав рівень життя, а росіяни тримають місцевих жителів у страху. Так вулицями Бердянська їздить маркована техніка, солдати перевіряють документи та будинки. Всюди містом висять російські триколори та білборди з пропагандою, а будь-які згадки про Україну намагаються стерти.

Також у місті спостерігається дефіцит продуктів харчування і якщо на місцевих ринках ще можна знайти дешеві овочі, то ось за молочкою та м’ясом доведеться йти до магазинів та купувати їх за завищеними цінами.