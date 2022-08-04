Життя в окупації. У Бердянську люди живуть у страху і з дефіцитом товарів на полицях

Окупанти кошмарять місцеве населення постійними перевірками

Курортне містечко Бердянськ у Запорізькій області щороку збирало тисячі туристів з усіх кутків України, але у 2022 місцеві пляжі безнадійно пусті, адже воно перебуває під окупацією російських військ. Рівень життя тут значно погіршився, а окупанти тримають людей у страху.

Як йдеться у сюжеті ТСН, до Бердянська цього року приїжджають лише місцеві або громадяни, які вирвалися з міст, де були інтенсивні обстріли. Навіть така кількість людей не рятує, адже пляжі практично порожні, а центральні вулиці взагалі пусті. Хоча ще минулого року там було безліч атракціонів, на яких вирувало життя.

Наочний приклад, як змінився Бердянськ в окупації

Російські військові не дають нормально жити місцевим і тримають їх у страху — вулицями Бердянська їздить маркована техніка, солдати перевіряють документи й дома. Всюди по місту висять російські триколори та білборди з пропагандою, а будь-які згадки про Україну намагаються стерти.

Люди не живуть не тільки в постійному страху, а ще й в умовах дефіциту продуктів. Свідченням цього є ситуація на ринку "Нагорний", де раніше можна було купити домашнє молоко, сири, м'ясо, ковбаси. Зараз там практично нічого, крім сезонних овочів та фруктів, немає. Ба більше, торгові точки масово палають без причин.

У магазинах Бердянська асортимент товарів, за словами місцевих жителів, мізерний або ціни завищені в кілька разів. Люди намагаються замовляти товари з України, але автомобілі з ними не завжди пропускають.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як живе курортне селище Кирилівка на узбережжі Азовського моря, яке приймало щоліта десятки тисяч туристів з усієї України.