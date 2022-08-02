Кирилівка в окупації: сардина по 100 грн та несподівана активізація нічного життя (відео)

Море в Кирилівці досить чисте, ось тільки купальників майже немає

Курортна Кирилівка була захоплена на початку російського вторгнення. Сезону 2022 року немає — тут відпочивають або місцеві жителі, або ті, хто опинився в російській окупації. Курортне селище на узбережжі Азовського моря приймало щоліта десятки тисяч туристів з усієї України, але на початку цього серпня людей на пляжах мало, як ніколи в минулі роки.

Відпочинок у Кирилівці в окупації значно подешевшав — номер із зручностями, кухнею, видом на море на базі з басейном та гарною територією можна зняти лише за 600 гривень, а розміститися у ньому можуть до 4 осіб. Порожні пляжі та дешеві готелі з лишком компенсуються цінами.

У курортний сезон у Кирилівці ціни ніколи не були низькими, але ніколи так не дивували. Окупанти лобіюють свої товари, але цінники на них у гривні. Так, за пачку молока просять 49 грн, за майонез — 76 грн, вартість вафель — 203 грн, а звичайного сухого печива — 320 грн. Сардини у банці "затягнули" на 100 грн за одиницю. Більшість закладів громадського харчування та маленьких магазинів закриті.

На пляжах не зупиняється торгівля, хоч покупців і небагато. Купити кукурудзу можна за цілком українськими цінами — 20-25 грн за качан.

Відпочиваючих небагато — попри запуск частини водних розваг, бажаючих покататися майже немає, та й людей на пляжах не густо. Парк атракціонів, зазвичай наповнений дитячим сміхом, продовжує порожні і виглядає як декорації до фільму.

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Зазначимо, що на початок серпня збільшилася кількість людей у Кирилівці. Судячи з відео — це переважно молоді чоловіки. На пляжі можна побачити їх групами. А вечори вони проводять у розважальних закладах на Федотовій косі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Запорізьку та Херсонську область окупанти зганяють військових, знімаючи їх з інших напрямків фронту. Серпень на півдні України може стати гарячим у всіх сенсах – військовий експерт упевнений, що росія спробує атакувати українських військових, щоб не дати обстрілювати переправи через Дніпро.