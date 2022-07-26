Кирилівка завмерла в очікуванні українців: свіжі фото та відео з окупації

Місцеві жителі, що ще залишилися в окупації, чекають на прихід ЗСУ

Сезон-2022 видався зовсім некурортним для низки населених пунктів на Азовському морі, серед яких і Кирилівка Запорізької області — в окупації селище на сьогоднішній день залишається порожнім.

Місцеві жителі викладають у соцмережі фото та відео, які показують, що погода у Кирилівці ідеальна для відпочинку, але відпочиваючих можна перерахувати на пальцях.

Варто зауважити, що до узбережжя Азовського моря в липні випливли медузи, які зазвичай заважають відпочинку, але погода виявилася сприятливою і вітром їх віднесло назад, через що море знову ідеальне для туристів.

Але відпочивати там нема кому.

"Кирилівка стоїть на паузі і чекає на українців в обіймах морського бризу", — пишуть на сторінці azovseagram.

Людей можна легко перерахувати

Колись ці пляжі були забиті відпочиваючими

Море в Кирилівці без медуз та людей

Лише зрідка можна зустріти людей на пляжах

"Море від людей відпочиває", "Працюючих баз дуже мало. Якісь зайняті, якісь ні", — додають у коментарях на просторах Instagram.

Як відомо, до окупації Кирилівка жила практично за рахунок одного лише туризму, зараз же звідти виїхало багато жителів, і ніхто не їде відпочивати з підконтрольної уряду території України.

Кирилівка на карті окупованих територій

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував фото та відео, як зараз виживають Щасливцеве та Генгорка в окупації.