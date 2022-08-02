Окупанти перекидають війська з-під Слов’янська на два напрямки: свіжі карти боїв

Українські військові продовжують тримати оборону, а склади окупантів регулярно злітають у повітря

росія може на якийсь час припинити кампанію в Слов’янську. Такий висновок зробили в Інституті вивчення війни на тлі повідомлень про перекидання військ із цього напряму на територію Херсонщини, а також стягування військ до Криму. Небезпечною для себе росіяни можуть вважати лінію фронту в Запорізькій області. Сюди ворог також стягує сили та проводить перегрупування.

На думку аналітиків, виведення військ окупантів змінить розстановку сил на фронті на сході та може створити можливість українським силам перейти у контрнаступ так, як це було на півдні під час активних боїв у Луганській області. Також те, що ворог стягнув сили не лише на Херсонщину означає, що контрнаступу ЗСУ вони чекають по всьому південному фронту.

Наступ на північ від Слов’янська за перший день серпня не зафіксовано, як і навколо Сіверська. Ворог атакував на південь та південний схід від Бахмута, в районі Авдіївки, Пісок. Все – безуспішно.

Карта боїв в Україні

Схід України

Ізюм

Ворог намагався просунутися на південний захід від міста, обстрілювали населені пункти у бік Харкова, а також у західному напрямку. Окупанти могли націлитись на продовження захоплення Харківської області.

Слов’янськ та Сіверськ

Наступів на північ від Слов’янська та навколо Сіверська не зафіксовано. Обстріл не припиняється. Дослідники вважають, що у цьому районі росіяни можуть завершити операції через стан своїх сил, виснажених атаками на Луганщину.

Бахмут

На південний та північний схід від Бахмуту росіяни атакували, але безуспішно. Вони намагалися провести розвідку боєм у Яківлівці та штурмувати Соледар, Вершину.

Авдіївка

Після провальної атаки на Авдіївку та Піски росіяни відступили. Обстріл триває, ворожа ДРГ намагалася прорватися у Мар’їнці.

Карта боїв на сході

Харків

Ворог намагався прорватися розвідкою боєм у районі Харкова, де саме не уточнюється, але аналітики припускають, що це могло статися на північний захід від міста. Обстріли Харкова та області не припиняються.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

росія продовжує намагатися перешкоджати просуванню українських військ. Сюди продовжують стягувати сили з боку Донбасу. На одній із ділянок Херсонської області внаслідок контратаки взято в полон 11 росіян. Українські військові заявляють про звільнення 46 населених пунктів у Херсонській області від окупації. Ті, які ще під гнітом, регулярно чують "бавовну" — удари по російських складах. Напередодні такий вибух чули у Скадовську.

Але не лише HIMARS не дають росіянам спати ночами — вони бояться партизанів та посилили заходи боротьби з ними. За людьми спостерігають із дронів, переодягаються у цивільне та використовують українські номери на авто. Частину людей виселили з будинків навколо можливих цілей партизанів. У Брилівці на Херсонщині вони вигнали людей за 400 метрів від станції залізниці.

Карта боїв на півдні України

Як раніше писав "Телеграф", накопичення ворогом сили на південному рубежі України не відбувається просто так. Вони хочуть достатньо відсунути українських військових, щоб не дати завдавати ударів по переправах через Дніпро. Україна також продовжує одержувати від партнерів корисну військову техніку для знищення важливих складів окупантів. Але крім HIMARS, стали б у пригоді ракети ATACMS, з їхньою дальністю в 300 км. Їхнє постачання поки що обговорюється.