Буде нелегко: військовий експерт озвучив найважливіше завдання ЗСУ на серпень

Росіяни стягують війська у південні області України

Окупанти спробують відтіснити ЗСУ на Херсонському напрямку, щоб не дозволити українським захисникам завдавати ударів по переправах через Дніпро. Для цих цілей туди стягуються додаткові війська та техніка.

Як розповів "Телеграфу" військовий експерт, полковник запасу Сергій Грабський, південний напрямок на сьогодні є найважливішим як для України, так і для росіян.

"Ми, як і росіяни, перекидаємо туди все більше сил і коштів. При цьому Україна наразі тактично та оперативно перебуває у вигіднішому становищі", — сказав він.

Він зазначив, що на Херсонському напрямку росіяни обмежені у можливості проводити будь-який наступ, оскільки були відрізані комунікації, а переправи були виведені з ладу за допомогою РСЗВ HIMARS. При цьому росіяни для перекидання техніки можуть більш-менш стабільно користуватися лише Новокаховською дамбою, а понтонні переправи накладають свої обмеження.

"Так що на півдні противник протягом серпня здійснюватиме заходи активної оборони, при цьому намагаючись все ж таки просунутися вперед — з метою відтіснити ЗСУ так далеко, щоб ми не могли завдавати удару по переправах через Дніпро", — сказав Грабський.

За словами полковника, перед ЗСУ стоїть завдання щонайменше не допустити цього, а як максимум — розгромити угруповання російських військ. Він наголосив, що зробити це буде непросто, оскільки там перебуває до 25 тисяч солдатів окупаційної армії, а також велика кількість військової техніки.

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