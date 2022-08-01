Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко розповів, на що українцям варто чекати в останній літній місяць

Почався останній місяць цього вогняного для України літа. Чого нам чекати від серпня?

По-перше, ми очікуємо настання ЗСУ на півдні. І ці очікування у серпні цілком можуть виправдатися. І на Херсонщині, і з боку Запоріжжя – на Мелітополь.

По-друге, розраховуємо, що буде прискорено постачання озброєнь із боку Заходу. Туди-сюди – має заробити ленд-ліз, тоді взагалі все закрутиться.

По-третє – очікуємо цього місяця проведення успішних переговорів МВФ про надання нам у рамках нової програми близько 20 млрд доларів. Ці гроші нам потрібні, інакше нас бюджет до кінця року не доживе. Мова про кошти з цільовим призначенням: на закриття "дір" у бюджеті (соціальні та інші виплати), на зміцнення позицій Нацбанку України.

Четверте – 24 серпня ми святкуємо День Незалежності. Зрозуміло, що кульок та веселощів не буде. Війна. Проте точно будуть провокації з боку росіян. У тому числі, гадаю, у "зерновому коридорі", який розпочав роботу 1 серпня.

І п’яте – слід очікувати провокацій, зростання напруги у прифронтових регіонах напередодні 1 вересня. Росіяни зроблять все, щоб принаймні у Харкові та області, у Миколаєві та області, у Сумах, Запоріжжі – діти не мали можливості піти до школи