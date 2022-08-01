Що буде з цінами на ЖКГ з 1 серпня і який неприємний крок зробив “Монобанк”

Українцям підвищать тарифи на банківські послуги

Останній місяць серпня принесе українцям дві новини щодо тарифів на послуги, одна з яких буде гарною, а друга не дуже. Поганою новиною стало зростання з сьогоднішнього дня тарифів на кредитні продукти Монобанку.

Так з 1 серпня кредитні ставки повернуться до стандартних розмірів:

3,1% на місяць за карткою;

1,9% на місяць за розстроченням та кредитом готівкою.

Такий крок у банку пояснили зростанням облікової ставки НБУ із 10 до 25%.

Хорошою ж новиною став ухвалений Верховною Радою України 29 липня мораторій на зростання тарифів на таких комунальних послуг як тепло, природний газ та гаряча вода, а також заборона здійснювати будь-які дії щодо примусу споживачів до платежів із заборгованості.

Цей мораторій триватиме протягом дії всього воєнного стану та 6 місяців після його закінчення.

Також не зміняться з 1 серпня та тарифи на електроенергію, які, як і раніше, становитимуть:

1,44 грн за кіловат при споживанні за місяць не більше 250 кВт/год;

1,68 грн за кіловат при споживанні за місяць понад 250 кВт/год.

Про те, що ще зміниться в Україні з 1 серпня, можна прочитати тут.