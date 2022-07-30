Нові платіжки за газ, зростуть відсотки за кредитами, правоохоронці отримуватимуть менше – що чекає на українців з 1 серпня

З 1 серпня на українців чекають нові платіжки за газ, зростання ставок за кредитами, зменшення зарплати силовикам

Останній місяць літа принесе українцям чимало змін, далеко не всі з яких будуть приємними. "Телеграф" розбирався, з чого саме почнеться для країни та її мешканців серпень.

Нові-старі платіжки за газ

У липні Верховна Рада скасувала нові правила обліку природного газу, згідно з якими "блакитне паливо" мало враховуватися не в кубометрах, а в кіловат-годинах енергії, як це прийнято в Європі.

До переходу на євростандарти Україна виявилася не готовою, особливо в умовах російської агресії, і нардепи дозволили продовжувати стягувати плату за спожиті кубометри.

При цьому Верховна Рада своїм рішенням від 29 липня наклала мораторій на зростання тарифів на газ та опалення до закінчення бойових дій, тобто його ціна залишається незмінною. Щоправда, при цьому влада попередила, що опалювальний сезон буде для українців дуже важким, на думку ж ряду експертів, подекуди він зовсім не може розпочатися.

Також нардепи заборонили примусово стягувати борги за послуги ЖКГ на час війни, щоправда, нараховувати пеню за прострочення комунальники можуть, як і раніше.

Монобанк підніме відсотки за кредитами

Менш приємна новина для українців у Монобанку – з 1 серпня кредитні ставки повернуться до стандартних розмірів — 3,1% на місяць за карткою та 1,9% на місяць за розстроченням та кредитом готівкою.

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У банківській установі пояснили це зростанням облікової ставки НБУ із 10 до 25%. Також у Монобанку скасували прийняті раніше обмеження на зняття готівки та переказ грошей на інші картки в рахунок кредитних коштів. Тепер готівку можна зняти у будь-якому банкоматі, банках А-банк та "Універсал", а також на касах супермаркетів, автозаправних комплексів, аптеках та магазинах партнерів Монобанку.

Деякі силовики отримуватимуть менше

Неприємно розпочнеться серпень для співробітників Державної кримінально-виконавчої служби, згідно зі змінами Кабміну до Постанови № 168 про "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу, поліцейським та їхнім сім’ям під час дії військового стану".

Згідно з прийнятими змінами, надбавка у розмірі 30 тисяч гривень тепер виплачуватиметься не всім працівникам Державної кримінально-виконавчої служби, а лише тим, хто перебуває в зоні бойових дій або в оточенні. А 100 тисяч гривень отримуватимуть за виконання бойового розпорядження.

Тим часом українців попередили, що зима цього року буде дуже складною не лише через проблеми з газом, а й через те, що росіяни битимуть по енергетичній інфраструктурі країни.