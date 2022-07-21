Дають не всім чи під великий відсоток: як війна змінила ринок кредитів та іпотек в Україні

Тепер банки дадуть кредит далеко не кожному, особливо якщо ви працюєте у галузі, де через війну можуть звільнити

У той час як в умовах війни Україна отримала відстрочку за зовнішніми боргами від кредиторів, усередині країни хоч і повільно, але починає розвиватися кредитний ринок.

За даними ЗМІ зараз ціла низка українських банків видають кредити готівкою громадянам України від кількох десятків до кількох сотень тисяч гривень. При цьому процентна ставка стартує із 30% і може перевищувати в окремих банках 100% річних.

Як пояснив "Телеграфу" фінансовий аналітик Василь Невмержицький, зараз "класичне" комерційне кредитування в Україні є вкрай мізерним. Здебільшого кредитують держбанки за державними програмами на кшталт "Доступні кредити під 5-7-9%", кредити аграріям під держгарантії та інше.

"Кредитування громадян сьогодні йде за такими напрямами як споживче та іпотека під купівлю житла та авто, але з військовою скажімо так, специфікою", — каже співрозмовник "Телеграфа".

Так, за словами Василя Невмержицького, банки при кредитуванні дуже жорстко підходять до умов видачі кредиту щодо авансу та фінансового стану потенційного позичальника.

Василь Невмержицький

"Багато банків вимагають тепер, щоб у якості свого платежу позичальник платив до 50% вартості майна, яке він придбав. Крім того, в банках є перелік професій, які зараз є "ризиковими", оскільки їх працівники можуть втратити роботу. Це металургія, машинобудування, капітальне будівництво, громадське харчування та сфера розваг. Навпаки, стійкими вважаються працівники СТО, АЗС, аптек, торгівлі, ремонтних робіт, агросектору – вирощування та переробки сільськогосподарських продуктів тощо", — каже експерт.

Окрема розмова, за словами експерта, з іпотекою під заставу майна.

"В умовах війни заставу у вигляді житла, або меншою мірою, авто – не надто вигідні банкам, адже, по-перше, це майно можуть будь-якої миті пошкодити, по-друге, житло зараз банально не продаси, ринку нерухомості просто немає. У результаті банки зазнають збитків, приймаючи на баланс закладене житло, яке не продаси, та ще його можна і втратити в результаті обстрілу, при цьому страхові компанії страхувати таке майно на випадок форс-мажору від війни – не хочуть. під заставу, У результаті банки занижують суми кредиту при кредитуванні під заставу, наприклад, якщо квартира до війни коштувала 200 тисяч гривень, у вигляді позики клієнт отримає не більше ніж 50 тисяч", — зазначає Василь Невмержицький.

Змінити ситуацію, за словами співрозмовника "Телеграфа", могли б державні гарантії хоча б на ринку страхування.

Тим часом нардепи у першому читанні ухвалили законопроект, який дозволяє призупинити платежі за іпотечним кредитом або навіть повністю скасувати його у разі знищення самого майна.