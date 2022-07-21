Дают не всем или под большой процент: как война изменила рынок кредитов и ипотек в Украине

Теперь банки дадут кредит далеко не каждому, особенно если вы работаете в отрасли, где из-за войны могут уволить

В то время как в условиях войны Украина получила отсрочку по внешним долгам от кредиторов, внутри страны хотя и медленно, но начинает развиваться кредитный рынок.

По данным СМИ в настоящий момент целый ряд украинских банков выдают кредиты наличными гражданам Украины от нескольких десятков, до нескольких сотен тысяч гривен. При этом процентная ставка стартует с 30% и может превышать в отдельных банках 100% годовых.

Как объяснил "Телеграфу" финансовый аналитик Василий Невмержицкий, в настоящий момент "классическое" коммерческое кредитование в Украине крайне мизерно. В основном кредитуют госбанки по государственным программам вроде "Доступные кредиты под 5-7-9%", кредиты аграриям под госгарантии и прочее.

"Кредитование граждан сегодня идет по таким направлениям как потребительское и ипотека под покупку жилья и авто, но с военной скажем так, спецификой", — говорит собеседник "Телеграфа".

Так, по словам Василия Невмержицкого, банки при кредитовании очень жестко подходят к условиям выдачи кредита в плане аванса и финансового состояния потенциального заемщика.

Василий Невмержицкий

"Многие банки требуют теперь, чтобы в качестве своего платежа заемщик платил до 50% стоимости приобретаемого им имущества. Кроме того, в банках есть перечень профессий, которые сейчас являются "рисковыми", так как их работники могут утратить работу. Это металлургия, машиностроение, капитальное строительство, общественное питание и сфера развлечений. Напротив, устойчивыми считаются работники СТО, АЗС, аптек, торговли, ремонтных работ, агросектора – выращивания и переработки сельскохозяйственных продуктов и тому подобное", — говорит эксперт.

Отдельный разговор, по словам эксперта, ипотека под залог имущества.

"В условиях войны залог в виде жилья, или в меньшей степени, авто – не слишком выгодны банкам, ведь, во-первых, это имущество могут в любой момент повредить, во-вторых, жилье сейчас банально не продашь, рынка недвижимости попросту нет. В итоге банки терпят убытки принимая на баланс заложенное жилье которое не продашь, да еще его можно и утратить в результате обстрела. При этом страховые компании страховать такое имущество на случай форс-мажора от войны – не хотят. В итоге банки занижают суммы кредита при кредитовании под залог, например, если квартира до войны стоила 200 тысяч гривен, в виде займа клиент получит не более 50 тысяч", — отмечает Василий Невмержицкий.

Изменить ситуацию, по словам собеседника "Телеграфа", могли бы государственные гарантии хотя бы на рынке страхования.

Тем временем нардепы в первом чтении приняли законопроект, который разрешает приостановить платежи по ипотечному кредиту или даже полностью отменить его в случае уничтожения самого имущества.