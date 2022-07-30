Новые платежки за газ, вырастут проценты по кредитам, правоохранители будут получать меньше – что ждет украинцев с 1 августа

С 1 августа украинцев ждут новые платежки за газ, рост ставок по кредитам, уменьшение зарплаты силовикам

Последний месяц лета принесет украинцам немало изменений, далеко не все из которых будут приятными. "Телеграф" разбирался, с чего именно начнется для страны и ее жителей август.

Новые-старые платежки за газ

В июле Верховная Рада отменила новые правила учета природного газа, согласно которым "голубое топливо" должно было учитываться не в кубометрах, а в киловатт-часах энергии, как это принято в Европе.

К переходу на евростандарты Украина оказалась не готова, особенно в условиях российской агрессии, и нардепы разрешили продолжать взимать плату за потребленные кубометры.

При этом Верховная Рада своим решением от 29 июля наложила мораторий на рост тарифов на газ и отопление до окончания боевых действий, то есть его цена остается прежней. Правда при этом власти предупредили, что отопительный сезон будет для украинцев очень тяжелым, по мнению же ряда экспертов, кое-где он вовсе может не начаться.

Также нардепы запретили принудительно взыскивать долги за услуги ЖКХ на время войны, правда, начислять пеню за просрочку коммунальники могут по-прежнему.

Монобанк поднимет проценты по кредитам

Менее приятная новость для украинцев у Монобанка – с 1 августа кредитные ставки вернутся к стандартным размерам — 3,1% в месяц по карте и 1,9% в месяц по рассрочке и кредитом наличными.

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В банковском учреждении объяснили это ростом учетной ставки НБУ с 10 до 25%. Также в Монобанке отменили принятые ранее ограничения на снятие наличных и перевод денег на другие карты в счет кредитных средств. Теперь наличные можно снять в любом банкомате, банках А-банк и "Универсал", а также на кассах супермаркетов, автозаправочных комплексов, аптеках и магазинах партнеров Монобанка.

Некоторые силовики будут получать меньше

Неприятно начнется август для сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы, согласно изменениям Кабмина в Постановление № 168 о "Вопросе некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения".

Согласно принятым изменениям, надбавка в размере 30 тысяч гривен теперь будет выплачиваться не всем работникам Государственной уголовно-исполнительной службы, а только находящимся в зоне боевых действий или в окружении. А 100 тысяч гривен будут получать за исполнение боевого распоряжения.

Тем временем украинцев предупредили, что зима в этом году будет очень сложной не только из-за проблем с газом, но и из-за того, что россияне будут бить по энергетической инфраструктуре страны.