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Пора готовиться к сложной зиме: Геращенко заговорил о сроках окончания войны

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Антон Геращенко не сомневается, что победа будет за Украиной, но этого придется подождать Новость обновлена 30 июля 2022, 08:44
Антон Геращенко не сомневается, что победа будет за Украиной, но этого придется подождать

Вполне вероятно, что россияне будут бить по энергетической инфраструктуре страны

Российские оккупанты используют все возможности, чтобы затянуть боевые действия в Украине, тем самым продлевая войну не на недели, а на месяцы. Несмотря на убеждение украинских властей насчет непременной победы ВСУ, она, скорее всего, не будет достигнута к концу 2022 года.

Такое мнение советника руководителя Министерства внутренних дел Антона Геращенко прозвучало в его авторской программе "Мое мнение" за 29 июля. Чиновник отмечает, что путин приложить все усилия, дабы накалить ситуацию на фронте.

У Геращенко нет сомнений в том, что российская армия будет разгромлена и побеждена украинскими защитниками. Однако этого придется подождать — и еще не один месяц.

"Скорее всего, война не закончится в этом году, нужно готовиться к тяжелой зиме — запасаться топливом, генераторами", — предполагает советник министра.

Он предполагает, что кровавый диктатор владимир путин вполне способен отдать приказ о бомбардировке объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетической — именно в разгар зимнего сезона. Целью такой операции станет отключение электричества, а, как следствие, и тепла — чтобы украинцы начали замерзать.

"У нас есть время к этому подготовиться, — говорит Антон Геращенко. — Нужно быть готовыми, в том числе, к эскалации конфликта со стороны путина. Однако наше дело правое! Мы обязательно победим!"

Следует отметить, что в ходе боевых действий на фронтах в Украине очень скоро может произойти перелом — не в пользу российских оккупантов. Неудивительно, что кремлевские пропагандисты уже начали истерить по этому поводу.

Также "Телеграф" писал о том, какие "победы" может попытаться приписать себе путин уже этой осенью. Российский оппозиционер Гарри Каспаров даже назвал предположительную дату, когда это будет озвучено.

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#Украина #Россия #Война #Антон Геращенко