Пора готовиться к сложной зиме: Геращенко заговорил о сроках окончания войны

Вполне вероятно, что россияне будут бить по энергетической инфраструктуре страны

Российские оккупанты используют все возможности, чтобы затянуть боевые действия в Украине, тем самым продлевая войну не на недели, а на месяцы. Несмотря на убеждение украинских властей насчет непременной победы ВСУ, она, скорее всего, не будет достигнута к концу 2022 года.

Такое мнение советника руководителя Министерства внутренних дел Антона Геращенко прозвучало в его авторской программе "Мое мнение" за 29 июля. Чиновник отмечает, что путин приложить все усилия, дабы накалить ситуацию на фронте.

У Геращенко нет сомнений в том, что российская армия будет разгромлена и побеждена украинскими защитниками. Однако этого придется подождать — и еще не один месяц.

"Скорее всего, война не закончится в этом году, нужно готовиться к тяжелой зиме — запасаться топливом, генераторами", — предполагает советник министра.

Он предполагает, что кровавый диктатор владимир путин вполне способен отдать приказ о бомбардировке объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетической — именно в разгар зимнего сезона. Целью такой операции станет отключение электричества, а, как следствие, и тепла — чтобы украинцы начали замерзать.

"У нас есть время к этому подготовиться, — говорит Антон Геращенко. — Нужно быть готовыми, в том числе, к эскалации конфликта со стороны путина. Однако наше дело правое! Мы обязательно победим!"

Следует отметить, что в ходе боевых действий на фронтах в Украине очень скоро может произойти перелом — не в пользу российских оккупантов. Неудивительно, что кремлевские пропагандисты уже начали истерить по этому поводу.

Также "Телеграф" писал о том, какие "победы" может попытаться приписать себе путин уже этой осенью. Российский оппозиционер Гарри Каспаров даже назвал предположительную дату, когда это будет озвучено.