В ходе боевых действий прогнозируют перелом – в миде рф истерика

Россияне чувствуют перелом в войне и все чаще закатывают истерики, западные спецслужбы уверены в победе ВСУ

Активное применение американских реактивных систем HIMARS приостановило попытки российского наступления на Юге и Востоке Украины. В то же время за последние дни на Западе прозвучало ряд очень серьезных заявлений о переломе в войне, в которых высоко оценивается вероятность победы Украины на поле боя. "Телеграф" собрал самое важное из заявлений и прогнозов.

Как сообщает американский Институт изучения войны (ISW), российское наступление в Донецкой области по всем признакам выдыхается и заметно не отличается от того, что было во время официально объявленной оперативной паузы между 7 и 16 июля.

"За время наступления северо-западнее Славянска и в районе Сиверска и Бахмута им не удалость достичь решительного успеха. С 16 июля российские войска продолжали локальные атаки восточнее Сиверска, а также восточнее и южнее Бахмута; по состоянию на 21 июля они не добились каких-либо крупных территориальных успехов в этих районах. Российская группировка северо-западнее Славянска фактически нанесла меньше наземных ударов вдоль границы Харьковско-Донецкой области, чем во время официальной оперативной паузы. Отсутствие успешных наземных атак за пределами районов Славянска, Северска и Бахмута согласуется с оценкой ISW о том, что российское наступление, вероятно, завершится без захвата Славянска или Бахмута", — прогнозируют ученые.

Глава британской разведки МI-6 Ричард Мур, заявил британскому телеканалу Sky News, что в ближайшие несколько недель Россия может взять очередную паузу на фронте. Этим необходимо воспользоваться Украине и нанести сокрушительные удары по позициям оккупантов.

"Я думаю, что они вот-вот выдохнутся. Наша оценка заключается в том, что россиянам будет все труднее поставлять рабочую силу в течение следующих нескольких недель", — сказал Ричард Мур.

Еще более категорически высказались в канадской разведке.

"Из-за значительных потерь личного состава и оборудования Россия, скорее всего, больше не имеет военной способности достичь своих целей в Украине", — говорится в Твиттере Разведывательного управления Вооруженных сил Канады.

Поэтому РФ вынуждена постепенно уменьшать свои стратегические цели, а также предоставить обоснование добытого ею частичного территориального контроля, подчеркнули канадцы.

В ответ на это глава российского министерства иностранных дел сергей лавров на днях заявил, что задачи так называемой спецоперации в Украине изменились: теперь это не только Донецкая и Луганская области, но и другие территории этой страны.

Причина этому – поставки западными странами Украине дальнобойного вооружения. Также западные СМИ предупреждают об опасности для Одесской и Николаевской областей, которые оккупанты постараются захватить, чтоб отрезать Украину от Черного моря.

Впрочем, ряд экспертов и собеседников издания на Западе считают подобные заявления россиян попыткой сохранить хорошую мину при плохой игре.