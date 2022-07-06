Монобанк приготовил клиентам неприятный сюрприз в августе

Вслед за отменой кредитных каникул банки снова неприятно обрадовали украинцев

Клиенты Монобанка начали получать в приложении рассылки от банковского учреждения с предупреждением об изменении тарифов по кредитным продуктам банка.

Так с 1 августа кредитные ставки станут вернутся к стандартным размерам:

3,1% в месяц по карте;

1,9% в месяц по рассрочке и кредитом наличными.

Такой шаг в банке объяснили ростом учетной ставки НБУ с 10 до 25%.

Платить придется больше

Правда при этом в банке "подсластили пилюлю" и отменили принятые ранее ограничения на снятие наличных и перевод денег на другие карты в счет кредитных средств. Теперь наличные можно снять в любом банкомате, банках А-банк и "Универсал", а также на кассах супермаркетов, автозаправочных комплексов, аптеках и магазинах партнеров Монобанка.

Но есть и хорошие новости

Ранее "Приватбанк" и Ощадбанк" отменили кредитные каникулы, введенные с марта по 1 июня, а Монобанк с 1 июня вернул проценты для желающих увеличить кредитный лимит. Однако его рост сразу повлечет за собой повышение ставки с 1,6% до 3,1%, которые клиенты финансового учреждения будут платить уже с 1 августа.

Также клиенты Монобанка лишились возможности вывода средств из криптовалютных бирж по требованию НБУ.