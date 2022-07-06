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Монобанк приготував клієнтам неприємний сюрприз у серпні

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Монобанк збільшив проценти за кредитними картками
Монобанк збільшив проценти за кредитними картками

Після скасування кредитних канікул банки знову неприємно порадували українців

Клієнти Монобанку почали отримувати у додатку розсилки від банківської установи із попередженням про зміну тарифів за кредитними продуктами банку.

Так з 1 серпня кредитні ставки повернуться до стандартних розмірів:

  • 3,1% на місяць за карткою;
  • 1,9% на місяць за розстроченням та кредитом готівкою.

Такий крок у банку пояснили зростанням облікової ставки НБУ з 10 до 25%.

Платити доведеться більше

Щоправда, при цьому в банку "підсолодили пігулку" і скасували прийняті раніше обмеження на зняття готівки та переказ грошей на інші картки в рахунок кредитних коштів. Тепер готівку можна зняти у будь-якому банкоматі, банках А-банк та "Універсал", а також на касах супермаркетів, автозаправних комплексів, аптеках та магазинах партнерів Монобанку.

Але є й добрі новини

Раніше "Приватбанк" та Ощадбанк" скасували кредитні канікули, введені з березня по 1 червня, а Монобанк з 1 червня повернув відсотки для охочих збільшити кредитний ліміт, однак його зростання відразу спричинить підвищення ставки з 1,6% до 3,1%., які клієнти фінансової установи платитимуть уже з 1 серпня

Також клієнти Монобанку втратили можливість виведення коштів з криптовалютних бірж на вимогу НБУ.

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#Банки #Кредити #Монобанк