Николаев, Харьков, Сумы и Чернигов – какие города будут зимовать без отопления

Отопительный сезон может не начаться не только в прифронтовых регионах

В свете приближающейся зимы эксперты да и сами украинцы все чаще задаются вопросом о том, каким будет будущий отопительный сезон.

По мнению руководителя Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олега Попенко, в целом ряде регионов в этом году отопительный сезон может даже не начаться. Причем это может коснуться также городов, в которых активных боевых действий сегодня нет.

Как рассказал "Телеграфу" эксперт, сложнее всего ситуация будет по понятным причинам в Луганской и Донецкой областях.

"Подача газа в области невозможна, перебит газопровод, обстрелы не позволяют осуществить ремонт. Проблемы с работой котельных, многие повреждены. Славянск, Краматорск, Бахмут и другие города — отопительного сезона здесь скорее всего не будет", — считает Олег Попенко.

Также под большим вопросом проведение отопительного сезона в Харькове и области, в Николаеве и области. Если он и будет в областных центрах, то только для незначительной его части. К примеру район Салтовки в Харькове в этом году точно останется без тепла, считает эксперт.

"Обстрелы в городах, сложности с доставкой угля и отсутствие денег у населения – такие основные причины по которым отопительный сезон в Николаевской и Харьковской областях будет вряд ли возможен", — считает Олег Попенко.

Но также под вопросом отопительный сезон и в регионах, где активных военных действий нет, в частности, речь идет о Чернигове и Сумах.

"Там свои причины. В Чернигове разрушена ТЭЦ, и необходимо ее восстанавливать, подключать новые котельные, сейчас работа идёт. В Сумах одна котельная банкрот, ее планируют передать на баланс города уже несколько месяцев, но пока вопрос не решен, завис — а это треть города", — называет Олег Попенко проблемы будущего отопительного сезона не связанные с войной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине существует много альтернатив центральному или индивидуальному газовому отоплению.