Миколаїв, Харків, Суми та Чернігів – які міста зимуватимуть без опалення

Опалювальний сезон може не розпочатися не лише у прифронтових регіонах

У світлі зими, що наближається, експерти та й самі українці все частіше задаються питанням про те, яким буде майбутній опалювальний сезон.

На думку керівника Спілки споживачів комунальних послуг України Олега Попенка, у низці регіонів цього року опалювальний сезон може навіть не розпочатися. Причому це може торкнутися також міст, де активних бойових дій сьогодні немає.

Як розповів "Телеграфу" експерт, найскладніше ситуація буде зі зрозумілих причин у Луганській та Донецькій областях.

"Подача газу в області неможлива, перебитий газопровід, обстріл не дозволяє здійснити ремонт. Проблеми з роботою котелень, багато пошкоджено. Слов’янськ, Краматорськ, Бахмут та інші міста — опалювального сезону тут швидше за все не буде", — вважає Олег Попенко.

Також під великим питанням проведення опалювального сезону у Харкові та області, у Миколаєві та області. Якщо він і буде в обласних центрах, то лише для незначної його частини. Наприклад, район Салтівки в Харкові цього року точно залишиться без тепла, вважає експерт.

"Обстріли в містах, складнощі з доставкою вугілля та відсутність грошей у населення – такі основні причини з яких опалювальний сезон у Миколаївській та Харківській областях буде навряд чи можливим", — вважає Олег Попенко.

Але також під питанням опалювальний сезон і в регіонах, де активних військових дій немає, зокрема йдеться про Чернігів та Суми.

"Там свої причини. У Чернігові зруйновано ТЕЦ, і необхідно її відновлювати, підключати нові котельні, зараз робота йде. У Сумах одна котельня банкрут, її планують передати на баланс міста вже кілька місяців, але поки що питання не вирішено, зависла — а це третина міста", — називає Олег Попенко проблеми майбутнього опалювального сезону не пов’язані з війною.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні існує багато альтернатив центральному чи індивідуальному газовому опаленню.