Что будет с ценами на ЖКХ с 1 августа и какой неприятный шаг сделал “Монобанк”

Украинцам повысят тарифы на банковские услуги

Последний месяц августа принесет украинцам две новости в плане тарифов на услуги, одна из которых будет хорошей, а вторая не очень. Плохой новостью стал рост с сегодняшнего дня тарифов по кредитным продуктам Монобанка.

Так с 1 августа кредитные ставки вернутся к стандартным размерам:

3,1% в месяц по карте;

1,9% в месяц по рассрочке и кредитом наличными.

Такой шаг в банке объяснили ростом учетной ставки НБУ с 10 до 25%.

Хорошей же новостью стал принятый Верховной Радой Украины 29 июля мораторий на рост тарифов на таких коммунальных услуг как тепло, природный газ и горячая вода, а также запрет осуществлять какие-либо действия по принуждению потребителей к платежам по задолженности.

Этот мораторий продлится на протяжении действия всего военного положения и 6 месяцев после его окончания.

Также не изменятся с 1 августа и тарифы на электроэнергию, которые по-прежнему будут составлять:

1,44 грн за киловатт при потреблении в месяц не более 250 кВт/ч;

1,68 грн за киловатт при потреблении в месяц более 250 кВт/ч.

О том, что еще изменится в Украине с 1 августа, можно прочитать здесь.