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Курс долара в серпні може змінитись – що думають експерти

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Микита Синицін Микита Синицін
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Курс долара буде стабільним, можливо, навіть дещо впаде
Курс долара буде стабільним, можливо, навіть дещо впаде

Експерти розповіли який курс варто чекати у серпні

Вже в перший день серпня курс долара по відношенню до гривні трохи знизився, склавши коридор від 39,9 до 40,9 грн за долар.

На думку глави департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталія Ваврищука, у подальших планах НБУ саме стримування поточного обмінного курсу протягом кількох наступних місяців. Поступово готівковий ринок насичуватиметься доларами та євро, а ажіотажний попит поступово спадатиме.

Економічний експерт Данило Монін вважає, що зростання курсу долара наприкінці липня пов’язане зі зростанням попиту на нього з боку НБУ, який за 25-29 липня купив у золотовалютні резерви 682 мільйони доларів. Нацбанк не хоче витрачати валютні резерви або хоче мінімізувати їхню витрату, що й спричинило сплеск курсу, проте загалом він припускає, що курс долара в серпні залишиться на рівні 40 гривень.

Фінансовий експерт Віталій Шапран зазначає, що на валютному ринку спостерігається профіцит валюти на міжбанку, тому курс долара через тиждень має повернутися приблизно до офіційного в 36,6 грн., може трохи вище.

Економічний експерт Олександр Охріменко вважає, що курс долара до гривні в серпні закріпиться приблизно на рівні 40 гривень, можливо, трохи більше, проте вже у вересні він може впасти до 38 гривень. Цьому сприятиме експорт зернових із морських портів України.

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