Долар на чорному ринку призупинив здорожчання: які прогнози дають експерти

Експерти дають втішні прогнози щодо ситуації на валютному ринку у найближчі тижні

Упродовж останнього місяця літа готівковий курс національної валюти відносно долара США може укріпитися та розвернутися ближче до позначок, встановлених Національним банком країни.

За прогнозами експертів, це може статися вже за кілька тижнів, адже наразі ажіотажне скуповування валюти має виключно психологічну складову — населення та бізнес насторожено сприйняли різке збільшення ціни на ще донедавна "заморожений" американський долар. На думку голови департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталія Ваврищука, такі різкі зміни курсів завжди породжують перестороги, що й надалі можуть бути зроблені відповідні кроки. Проте, фахівець відзначає, що, скоріше за все, в подальших планах НБУ саме стримування поточного обмінного курсу упродовж кількох наступних місяців.

"Тому хоч і поступово, але готівковий ринок насичуватиметься доларами та євро, а ажіотажний попит поступово спадатиме. Хоча ніхто не може гарантувати, що подібні епізоди не повторюватимуться в майбутньому", — пояснив він.

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На чорному ринку здорожчання валюти у порівнянні з попереднім днем призупинилося. Зокрема, за даними фінансового порталу "Мінфін", ціна на долар США у понеділок, 1 серпня, під час купівлі обійдеться у 39,90 гривень, що рівно минулоденним розцінкам. Ціна на продаж також утримала попередню позначку у 40,90 гривень.

Європейська валюта в обмінниках сьогодні коштуватиме рівно 40 гривень. Водночас під час продажу за євро у перший день останнього місяця літа українцям доведеться викласти 41,50 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у якій валюті українцям краще зберігати свої заощадження після "розморожування" Нацбанком фіксованого курсу долара США.