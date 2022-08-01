Курс доллара в августе может измениться – что думают эксперты

Эксперты рассказали какой курс стоит ждать в августе

Уже в первый день августа курс доллара по отношению к гривне чуть-чуть снизился, составив коридор от 39,9 до 40,9 грн за доллар.

По мнению главы департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука, в дальнейших планах НБУ именно сдерживание текущего обменного курса в течение нескольких следующих месяцев. Постепенно наличный рынок будет насыщаться долларами и евро, а ажиотажный спрос будет постепенно спадать.

Экономический эксперт Даниил Монин считает, что рост курса доллара в конце июля связан с ростом спроса на него со стороны НБУ, который за 25-29 июля купил в золотовалютные резервы 682 миллиона долларов. Нацбанк не хочет тратить валютные резервы или хочет минимизировать их трату, что и стало причиной всплеска курса, однако в целом он допускает, что курс доллара в августе останется на уровне 40 гривен.

Финансовый эксперт Виталий Шапран отмечает, на валютном рынке наблюдается профицит валюты на межбанке, поэтому курс доллара через неделю должен вернуться примерно к официальному в 36,6 грн., может несколько выше.

Экономический эксперт Александр Охрименко считает, что курс доллара к гривне в августе закрепится примерно на уровне 40 гривен, возможно несколько больше, однако уже в сентябре он может упасть до 38 гривен. Этому будет способствовать экспорт зерновых из морских портов Украины.