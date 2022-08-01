Доллар на черном рынке приостановил подорожание: какие прогнозы дают эксперты

Эксперты дают утешительные прогнозы по ситуации на валютном рынке в ближайшие недели

За последний месяц лета наличный курс национальной валюты по отношению к доллару США может укрепиться и развернуться ближе к отметкам, установленным Национальным банком страны.

По прогнозам экспертов, это может произойти уже через несколько недель, ведь ажиотажная скупка валюты имеет исключительно психологическую составляющую — население и бизнес настороженно восприняли резкое увеличение цены на еще недавно "замороженный" американский доллар. По мнению главы департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука, такие резкие изменения курсов всегда порождают опасения, что и в дальнейшем могут быть сделаны соответствующие шаги. Тем не менее специалист отмечает, что, скорее всего, в дальнейших планах НБУ именно сдерживание текущего обменного курса в течение нескольких следующих месяцев.

"Поэтому хоть и постепенно, но наличный рынок будет насыщаться долларами и евро, а ажиотажный спрос будет постепенно спадать. Хотя никто не может гарантировать, что подобные эпизоды не будут повторяться в будущем", — пояснил он.

Читайте также: Категория Деньги Нацбанк поменял политику: чего ждать от курса доллара в Украине в августе Все эксперты уверены, что август станет спокойным для гривны, а доллар может даже упасть в цене

На черном рынке подорожание валюты по сравнению с предыдущим днем приостановилось. В частности, по данным финансового портала "Минфин", цена на доллар США в понедельник, 1 августа, при покупке обойдется в 39,90 гривен, что равно прошлым расценкам. Цена на продажу также удержала предварительную отметку в 40,90 грн.

Европейская валюта в обменниках сегодня обойдется ровно в 40 гривен. В то же время, во время продажи за евро в первый день последнего месяца лета украинцам придется выложить 41,50 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, в какой валюте украинцам лучше сохранять свои сбережения после "размораживания" Нацбанком фиксированного курса доллара США.