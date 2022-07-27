Життя в окупації. Арабатська стрілка: пусті пляжі, ковбаса та сир по 400 гривень та відсутність банкоматів

В курортних селищах, які розташовані на косі-півострові, відпочивальників майже немає

Курорти всім відомої в Україні Арабатської стрілки на Херсонщині, яка перебуває в окупації, станом на липень все так само безлюдні. В Генічеську, Генічеській Гірці, Щасливцевому та Стрілковому залишилися лише місцеві жителі, але і їм доводиться нелегко — дає про себе знати відсутність готівки, завищені ціни на деякі продукти та втрачена робота.

Про життя в окупованих росіянами селищах коси-півострова розповів місцевий блогер Sasha Travel street у власному Youtube-каналі.

Судячи з опублікованих блогером кадрів, Арабатська стрілка, яка в курортний сезон завжди вирувала життям та збирала велику кількість відпочивальників, цього сезону стала пусткою. Подекуди можна побачити місцевих, які йдуть у своїх справах, але ажіотажу попередніх років не спостерігається.

Щодо життя місцевих, то його не можна назвати надто комфортним. Банки не працюють, тому отримати готівку для місцевих — велика проблема. Зняти навіть наявні на карті кошти також справа не з легких, адже на місці це пропонують зробити за великий відсоток. За словами блогера, простіше тим, у кого є "Приват24", а от власникам карток "Ощадбанку" тут значно складніше.

Суттєво б'є по місцевому населенню відсутність відпочивальників, адже для багатьох вони були основним джерелом доходу. Місцеві бази відпочинку зі зрозумілих причин не відкрилися, відповідно люди втратили робочі місця.

Ціни на деякі продукти у Генічеській гірці, Щасливцевому та Стрілковому завищені — палка ковбаси чи шматок сиру нормальної якості, які завозяться з окупованого Криму, коштують понад 300-400 гривень. Натомість дешевими у курортних селищах залишилися овочі — огірки – 5,6,7 гривень, помідори – трохи дорожче.

Бензин на Арабатській стрілці станом на 21 липня коштував 36-38 гривень за літр, газ – 22-23 гривні. Паливо завозиться з Криму. Ціни чим далі, тим більше в рублях.

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