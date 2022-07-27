Жизнь в оккупации. Арабатская стрелка: пустые пляжи, колбаса и сыр по 400 гривен и отсутствие банкоматов

В курортных поселках, которые расположены на косе-полуострове, отдыхающих почти нет

Курорты всем известной в Украине Арабатской стрелки на Херсонщине, находящейся в оккупации, по состоянию на июль все так же безлюдны. В Геническе, Генической Горке, Счастливцевом и Стрелковом остались только местные жители, но и им приходится нелегко — дает о себе знать отсутствие наличных денег, завышенные цены на некоторые продукты и потерянная работа.

О жизни в оккупированных россиянами поселках косы-полуострова рассказал местный блоггер Sasha Travel street в собственном Youtube-канале.

Судя по опубликованным блогером кадрам, Арабатская стрелка, которая в курортный сезон всегда бурлила жизнью и собирала большое количество отдыхающих, в этом сезоне стала пустой. Кое-где можно увидеть местных, которые идут по своим делам, но ажиотажа предыдущих лет не наблюдается.

Что касается жизни местных, то ее нельзя назвать слишком комфортной. Банки не работают, поэтому обналичить деньги — большая проблема. Снять даже имеющиеся на карте средства тоже дело не из легких, ведь на месте это предлагают сделать за большой процент. По словам блогера, проще тем, у кого есть "Приват24", а вот держателям карт "Ощадбанка" здесь значительно сложнее.

Существенно сказывается на местном населении отсутствие отдыхающих, ведь для многих они были основным источником дохода. Местные базы отдыха по понятным причинам не открылись, соответственно, люди потеряли рабочие места.

Цены на некоторые продукты в Генической горке, Счастливцевом и Стрелковом завышены — палка колбасы или кусок сыра нормального качества, которые завозятся из оккупированного Крыма, стоят более 300-400 гривен. Дешевыми же в курортных поселках остались овощи — огурцы – 5,6,7 гривен, помидоры – немного дороже.

Бензин на Арабатской стрелке по состоянию на 21 июля стоил 36-38 гривен за литр, газ – 22-23 гривны. Топливо завозится из Крыма. Цены чем дальше, тем больше в рублях.

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